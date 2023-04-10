Alaattin Aktaş: Dövizin seçim sabahı artacağını söylemek doğru mu?

14 Mayıs akşamı siyaseten nasıl bir tablo oluşacağına ilişkin bir dizi farklı görüş ve senaryo var. Günlerdir tartışılıyor zaten… Cumhurbaşkanı seçimi birinci turda biter mi, bitmez mi? Sıralama nasıl olur? Mecliste çoğunluk nasıl oluşur, belirgin bir fark ortaya çıkar mı?

Ama 15 Mayıs sabahı için hemen herkesin üstünde görüş birliğine varmış göründüğü ekonomiyle ilgili bir tahmin var ve bu tahmin sanki tartışmaya kapalı gibi. Konu gündeme geldiğinde de yön değil düzey tartışılıyor.

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Kamuoyunda dile getirilen bir görüş, bir kaygı var:

“Seçimi Millet ittifakı kazandığında tabii ki 15 Mayıs sabahı görevi devralmayacak. Mazbatalar alınana kadar geçecek bir süre var. O sürede örneğin Merkez Bankası dövizi tutmak için uyguladığı politikaları bir anda terk eder ve kurun tırmanmasına yol açarsa ne olacak?”

Merkez Bankası böyle bir adım atamaz, zaten atmaması gerekir. Bürokratik ahlak bunu gerektirir. Aksi yönde talimat verilse bile…

Hem sormazlar mı, “Madem bu önlemleri bir anda kaldıracaktınız, neden 15 Mayıs sabahını beklediniz” diye…

Sormazlar mı, “Bu politika iyiydi ki uyguladınız, bir günde mi kötü oldu” diye…

Sormazlar mı, “Bu politika kötüydü, kötü olduğunu yeni mi anladınız” diye…

Kaldı ki, ihtimal vermiyorum ama böyle bir tercihte bulunuldu ve döviz artış gösterdi, o zaman Millet ittifakının göreve başlamasıyla bu sefer hızlı bir geri çekilme olacaktır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı