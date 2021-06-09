Alaattin Aktaş: Döviz kuru artışı mı, yoksa faiz mi?

“Enflasyona yol açan birincil etken döviz kuru artışı mı, yoksa faiz mi?”

Aslında sayılara bakınca ortada tartışma konusu olacak bir konu da pek kalmıyor ya… Son üç buçuk yıl tam ders niteliğinde bir tablo sunuyor bizlere.

2018’den bu yana yaşadığımız çok özet olarak şöyle:

Nedeni ikinci planda, bir kur artışı patlak veriyor. Önce bu artışı önemsemiyoruz ya da önemsemez görünüyoruz, sonra çare kalmıyor ve faiz artırıyoruz. Faiz artışıyla birlikte kurdaki tırmanış duruyor ve gerileme sağlanıyor. Ama bu kur artışı maliyetleri tahrik ediyor bir kere ve fiyat artışı başlıyor. Bunun üstüne bir de faizden kaynaklanan yük biniyor. Fiyatlar tırmandıkça tırmanıyor, sonra ekonomi bitkin düşüyor ve bir sakin dönem…

Bu kısır döngüyü yıllardır yaşıyoruz. Ama aynı adımları atıp, aynı kararları verip her seferinde başka sonuçlar doğacağını ummaktan vazgeçmiyoruz. Ne var ki klasik hale gelen sonuç değişmiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı