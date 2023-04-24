Alaattin Aktaş: Dolarizasyonun dik alası!

Kur korumalı mevduatta son dönemde üç düzenleme yapıldı. Önce döviz dönüşümlü hesaplar için faiz tavanı kaldırıldı. Ardından şirketlere belli koşullarda bir ay vadeli hesap açtırma olanağı getirildi. Son olarak da doğrudan TL ile açılan hesaplar için faiz tavanının kaldırılması kararlaştırıldı.

Bu üç düzenleme yapılmak zorunda kalındı, çünkü KKM hızla gerileme eğilimine girmişti ve buradan çıkacak paranın doğrudan dövize gitmesi gibi hiç istenmeyecek bir olasılık doğacaktı.

Kur korumalı mevduat uygulamasıyla birlikte bir de liralaşma kavramı icat edildi. Tasarruf sahibinin dövizden TL’ye geçerek ya da dövize gidecekken bundan vazgeçip TL’de kalarak liralaşma uygulamasına destek verdiği dile getirildi.

Günü kurtarmak diye bir kavram var ya, aynı o durumdayız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyoruz. “Hesabı torununuz ödeyecek” diye levha asan lokanta misali yükü sonraki dönemlere erteleye erteleye ilerliyoruz.

Çünkü yapılan liralaşma değil, tam tersine dolarizasyonun dik alası!

Alaattin Aktaş’ın yazısı