Alaattin Aktaş: Doğrudan yatırımı ara ki bulasın

Son dönemde estirilen havaya baksanız, Türkiye’ye doğrudan yatırım yağıyor! Yabancılar Türkiye’de yatırım yapmak için adeta sıraya girmiş!

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere bakıyorsunuz, ortada hiçbir şey yok!

Hatta bu on ayı beşer aylık iki dönem olarak ele aldığımızda ortaya daha da tuhaf bir tablo çıkıyor…

İlk beş aydaki yabancı yatırım girişi, ikinci beş aydakinden daha fazla. Düşüşün kaynağı da çok açık; yabancılar ikinci beş ayda gayrimenkul alımını belirgin olarak yavaşlatmış.

Gayrimenkul hariç tutularak hesaplanan net doğrudan yatırım girişi ilk beş ayda 41 milyon dolarken, ikinci beş ayda 212 milyon dolar çıkış var.

Zaten bu tutarlar, ne giriş olarak bir işe yarar, bir yaraya merhem olur; ne çıkış olarak Türkiye’yi zora sokacak boyutta bir etki yaratır.

Sonuç çok somut olarak ortada… Türkiye doğrudan yabancı yatırım çekmek anlamında çok yol almak durumunda.

Alaattin Aktaş’ın yazısı