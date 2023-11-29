Alaattin Aktaş: Doğalgaz cüzdanları delip geçecek

Aylık enflasyonu mayısta sıfıra indiren doğalgaz, öyle söylendiği gibi kullanımın artmasıyla birlikte kasım ayında enflasyonu zıplatacak bir etki doğurmayacak. Ama doğalgaz cüzdanları delip geçecek, o ayrı!

Aralık ayındaki etki ise biraz daha belirgin hale gelecek.

Doğalgaza zam gelmedi ama bu ay doğalgaz için yapılacak ödeme ekime göre beş kat, altı kat, kimi haneler için belki çok daha fazla artacak. Ama hesaplama yöntemindeki “cinlik”, bu artışın TÜFE’ye çok sınırlı yansımasına yol açacak.

Gelin önce mayıs ayına dönelim ve doğalgazla ilgili kararları hatırlayalım…

Konutlarda mayıs ayında kullanılan doğalgazın bedeli tümüyle Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılandı. Ayrıca 1 Haziran’dan başlayarak 1 Mayıs 2024’e kadarki kullanımlarda da aylık 25 metreküpe kadarki miktarın ücretsiz verilmesi kararlaştırıldı. Bu düzenlemelerle birlikte doğalgazın TÜFE’ye olan yansımasına ilişkin yeni bir hesaplamaya geçildi. TÜİK’in 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada uygulamanın nasıl olacağı belirtildi. Açıklamada, “2023 yılı mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için sıfır fiyat (zero price) yöntemi uygulanacaktır” denildi.

Bu yöntem sayesinde mayıs ayında TÜFE artışı neredeyse sıfır düzeyinde geldi. Mayıstaki artış yalnızca yüzde 0.04 oldu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı