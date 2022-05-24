Alaattin Aktaş: Demek ki neymiş, faiz indirilince reel sektör zam yapıyormuş!

Reel sektör kuruluşlarına sorulan şu soruya odaklanacağız: “Gelecek üç aya ilişkin iç piyasa satış fiyatı beklentiniz nedir?” Üç seçenek var; bu soruya karşılık ya artacak deniliyor ya aynı kalacak ya da azalacak. Bu soruya verilen yanıtların geçen yılın başından bu yana nasıl seyrettiğine baktık. O “şahane” dönüş, bu sorunun yanıtında da kendini gösteriyor.

Geçen yıl ilk dokuz ay fiyatların artacağını söyleyenlerin oranı en fazla yüzde 41’e çıkmış ve eylülde yüzde 33 düzeyinde oluşmuş. Sonra mı… Hani o ilk düğme var ya yanlış iliklenen ilk düğme, işte ondan sonra fiyatlarda artış beklediğini söyleyenlerin oranı füze gibi tırmanmış. Eylülde yüzde 33 olan oran ekimde yüzde 41’e, kasımda yüzde 49’a, aralıkta yüzde 58’e ulaşmış. Sonrasında inişli çıkışlı bir seyir ve en son veri olan mayısta katılımcıların yüzde 49’u gelecek üç ayda fiyat artışı olacağı beklentisini dile getirmiş.

Demek ki neymiş, faiz indirilince reel sektör kuruluşları zam yapıyormuş! Gerçi biz bunu zaten tırmanıp giden fiyatlarda, enflasyonda gördük de bu da başka bir yön işte…

Alaattin Aktaş’ın yazısı