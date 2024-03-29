Alaattin Aktaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi politikasına destek veriyormuş!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şimdiye kadar kaç kez söyledi, hatırlamıyorum bile…

“Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığımız politikaya desteği tamdır. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.”

Birebir böyle değilse de bu anlama gelecek açıklamaları Şimşek’ten duyduk…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi politikasına destek veriyormuş!

Aksi söz konusu olabilir miydi ki?

Her konuda son sözü söyleyen Erdoğan’ın onay vermediği bir program uygulanabilir miydi?

Zaten son imzayı Erdoğan atıyor da, kendisinin kerhen razı olacağı önemli bir karar alınabilir, önemli bir atama yapılabilir miydi?

Dolayısıyla örneğin faizin ne olacağına da, faiz kararını kimlerin uygulayacağına da; hangi vergilerin nasıl değiştirileceğine de karar veren Erdoğan’ın bu politikaya destek vermemesi zaten söz konusu olamazdı ki…

Durum böyleyken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek niye ikide bir Cumhurbaşkanının desteğinin tam olduğundan söz ediyor, şükranlarını sunuyor?

Her destek açıklaması zihinlerde birtakım soruların oluşmasına “Acaba” denilmesine yol açtı ve açmaya devam ediyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı