Alaattin Aktaş: Cumhur ittifakının açmazı

Yirmi yıldır iktidarda olan bir partinin öncülüğünde oluşmuş Cumhur İttifakı’nın söyleyebilecekleri çok sınırlı tabii ki…

Hayat pahalılığını bu boyutlara taşıyan başka bir yönetim, başka bir ekonomik yaklaşım mı ki şimdi farklı bir görüş dile getirilebilsin, farklı bir önlemden söz edilebilsin! Zaten AKP hep geçmiş dönemi gündemde tutarak yapılanların ne kadar iyi olduğu tezini işleyen bir propaganda yürütüyor.

Ama geçmiş dönemin kendi açılarından başarılı icraatları dile getirilirken ekonomiye pek değinilmiyor.

Son günlerde savunma sanayi ön plana getiriliyor; yollar, köprüler, tüneller üstünde duruluyor, malum TOGG var, Karadeniz gazı var.

Ancak Karadeniz gazıyla ilgili can sıkıcı detaylar da var. Rezervin ileri sürüldüğü gibi 750 milyar metreküp civarında değil, en iyimser 100 milyar metreküp olduğu ve çıkarma maliyetinin yüksekliğinden dolayı pek verimli görülmediği belirtiliyor ve doğalgaz fiyatları gerilediği takdirde bu gazı çıkarmanın ekonomik olmayacağı ifade ediliyor. Bu da bir not olarak dursun.

Bir de tabii ki Akkuyu Nükleer Santrali var. Santral için nükleer yakıt getirilmesi bile tören konusu oldu. Rusların işleteceği, Türkiye’nin çok pahalı fiyattan elektrik enerjisi almayı garanti ettiği bir proje. Bu santral bizim değil, bize elektrik satacak; biz bu santralden bilgi kırıntısı dahi alamayacak, hiçbir şey öğrenemeyeceğiz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı