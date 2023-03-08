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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Cumhur ittifakı çok radikal olmasa da bir takım değişikliklere gidecek

15 Mayıs sabahı uyanacağımız Türkiye’de (o gece ne kadar uyunabilirse artık) iktidar değişir ve yönetimi Millet ittifakı devralırsa tepeden tırnağa bir değişimin, dönüşümün yolu da açılmış olacak.

Seçimi Cumhur ittifakının kazanması halinde bile ekonomi politikası sanılmasın ki şimdiki çerçevede sürdürülebilecek. Cumhur ittifakı da çok radikal olmasa da bir takım değişikliklere gidecek. Çünkü sağdan soldan sıkıştırılıp cendereye alınarak ve adeta her gün yeni bir icat çıkarılarak ayakta tutulmaya çalışılan bu ekonomi politikasını mevcut haliyle aylarca daha uygulayabilmenin pek mümkün olmadığı ortada. Bu, seçime kadar sürdürülmeye çalışılan bir politika; seçimden sonra bazı değişiklikler kaçınılmaz. Ama mevcut iktidarın yapacağı değişiklikler tabii ki öyle çok köklü olmayacak.


Şimdi merak edilen seçimi kazandığı takdirde Millet ittifakının nasıl bir yol izleyeceği.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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