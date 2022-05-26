Alaattin Aktaş: Bu bir seçenek değil, çaresizlik

Bugün kritik bir gün… Öylesine söylenmiş bir söz değil bu; bugün gerçekten kritik bir gün. Ya ekonominin kurallarına kulak vereceğiz ya da yine içimizdeki sesi dinleyeceğiz. Ama o içimizdeki ses bizi hep yanlış yönlendiriyor. O yüzden bugün o sesi dinlemesek mi acaba? Kurda bir süredir devam eden ve dün iyice belirginleşen artış bir sel değil, adeta tsunami. Bunun önünde kimse duramaz.

Eylül ayı başından 20 Aralık’a kadar olan dönemde yaşanan, kurun faizin indirilmesi yüzünden yükselmesiydi. Çareyi bir süreliğine de olsa KKM ile bulduk. Şimdi faiz indirimi yok, kur yine yükseliyor.

Öyleyse başka bir adım atmak gerekiyor. Dün de yazdık; sanki iki seçenek var gibi:

– Politika faizini artırmak.

– Enflasyona endeksli (ya da benzeri) yeni bir kağıt çıkarmak. Aslında bu bir seçenek değil, çaresizlik göstergesi ama gündemde olduğu da biliniyor.

Bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor. Başka bir önerisi olan var mı?

Alaattin Aktaş’ın yazısı