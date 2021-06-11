Alaattin Aktaş: Bir yılda 3 milyon istihdam artışı; şahane, şahane!

İşgücü istatistiklerinde anlaşılması güç, izahı zor gelişmeler yaşanıyor. İnsan açıklanan verilere bakıp bakıp “Bu gidişle herhalde birkaç yıla kalmaz işsizlik sorununu da kökten çözeriz” demekten kendini alamıyor.

Baksanıza, yılın ilk dört ayında 1 milyon 756 bin kişiye iş sağlamışız. Son bir yıldaki istihdam artışı da tam 2 milyon 987 bin olmuş.

Bir yılda yaklaşık 3 milyon istihdam artışı… Aylık ortalama 250 bin kişi demek… Bu da günlük ortalama 8 bin kişi demek…

Sahi ne oldu? Ne yaptık da istihdamın bir anda şaha kalkmasını sağladık?

Ayrıca insanlar işsizlikten kırılırken istatistiklere yansıyan bu sayıları izahta biraz zorlanmayacak mıyız?

Ne yani, “İş istiyorum, iş” diye feryat edenler yalan mı söylüyor? Eğer öyle davranıyorlarsa çok iyi organize olmuşlar ve çok iyi rol yapıyorlar! Çünkü bu ses ne bir şehirden yükseliyor, ne bir bölgeden, ne bir meslek grubundan, ne erkeklerden ya da kadınlardan… Bu ses her kesimden yükseliyor.

O zaman birileri izah etsin şu durumu!

Son bir yıllık dönemde nasıl oldu da, ne yaptık da, ne gibi gelişmeler sağladık da istihdamı 3 milyon kişi artırdık?

Yoksa, bilmediğimiz bazı tanım değişiklikleri mi söz konusu oldu?

Alaattin Aktaş’ın yazısı