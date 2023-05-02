Alaattin Aktaş: Bir yerde yanlışlık var

Hani 2021’in 23 Eylülünden itibaren bir faiz indirme furyası başlattık ya… Bu indirimler sayesinde bütün faizlerin gerileyeceğini ve buna bağlı olarak enflasyonun da düşeceğini ileri sürdük ya… Enflasyon düşmek bir yana zirve yaptı ya… Faiz indirimi enflasyonun gerilemesini sağlamayınca (sağlayamazdı zaten) bu sefer de “Faiz indirilmeseydi Hazine’nin iç borç yükü çok daha fazla artardı, onu frenledik” diyenler çıktı ya…

Onlara bir tavsiyede bulunalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın web sayfasını biraz karıştırıp Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü istatistiklerine baksınlar. Acaba orada iç borç yükünün azaldığını mı görecekler, yoksa tam tersine bir artış yaşandığını mı?

Hazine’nin iç borç stoku, faiz indiriminin başladığı Eylül 2021’den önceki son veriye göre Ağustos 2021’de 1 trilyon 169 milyar lira düzeyindeydi. Son veri bu yılın mart ayı sonundaki durumu gösteriyor. Nereye mi gelinmiş!

Mart sonundaki iç borç stoku tam 2 trilyon 233 milyar lira.

Türkiye’nin iç borç stoku Cumhuriyet tarihi boyunca Ağustos 2021’e kadar 1 trilyon 169 milyar liraya gelmiş. Aradan 19 ay geçmiş, bu tutara 1 trilyon 64 milyar lira daha eklenmiş.

Alaattin Aktaş’ın yazısı