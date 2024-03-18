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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Benzinin toptan fiyatı yüzde 5,4 artıyor, bizde pompa fiyatı yüzde 105,3 yükseliyor

Girişte de belirttim, geçen yılın mart ayı ortasından bugüne kadarki son bir yılda benzine yüzde 105.3, motorine yüzde 99.7 zam geldi.

Peki acaba bu bir yılda bizdeki fiyatların oluşumunda temel alınan Cenova’daki fiyatlar ne kadar arttı? O fiyatlar da yüzde 100 dolayında artış gösterdi mi?


Siyasetçilerden bu soruya “Evet” diyen çıkar mı, muhtemelen çıkar.

Aslında keşke çıksa; çıksa da şu veriler karşısında yüzlerinde nasıl bir ifade belirir, görsek!

Son bir yılda Cenova borsasında benzin fiyatı yalnızca yüzde 5.4, motorin fiyatı yüzde 2.7 arttı.

Yüzde 5.4 ve yüzde 2.7!

Benzinin toptan fiyatı yüzde 5.4 artıyor, bizde pompa fiyatı yüzde 105.3 yükseliyor.

Motorinin toptan fiyatı yüzde 2.7 artıyor, bizde pompa fiyatı yüzde 99.7 artış gösteriyor.

Bu veriler ortadayken siyasetçi çıkıp “Ama tüm dünyada böyle, hatta oralarda akaryakıt istasyonlarında kuyruk var, akaryakıt bulamıyorlar bile” türü açıklamalar yapabiliyor. Bu açıklamalar da alıcı bulabiliyor.

Zaten alıcısı olmayan mal üretilir mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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