Alaattin Aktaş: Avrupa’nın en ucuz ülkesi olma durumumuz pekişiyor

Üzülmeli mi, sevinmeli mi, bilemedik doğrusu.

Avrupa’nın en ucuz ülkesi olma durumumuz giderek pekişiyor.

Ama yanlış anlaşılmasın; bu ucuz ülke olma durumu Türkiye’de yaşayanlar açısından değil, Türkiye’ye ceplerindeki dolarlarla, eurolarla yurtdışından bakanlar açısından…

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından oluşturulan 2020 yılına ait satınalma gücü paritesi verileri dün açıklandı.

Açıklamayı TÜİK yaptı.

Türkiye 2018 ve 2019 yıllarında da Avrupa’nın en ucuz ülkesi durumundaydı.

Geçen yıl ise daha ucuz bir ülke haline geldik.

Bu durum Türkiye’de fiyatlar gerilediği için olmadı tabii ki.

Kur artışının fiyat artışından daha fazla olması yüzünden böyle bir durum oluştu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı