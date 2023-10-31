Alaattin Aktaş: AKP kutlamalar konusunda isteksizdi de Atatürk’ün partisi ne yaptı?

Cumhuriyetin 100’üncü yaşını kutlamak, bir ara demir perde adeti diye küçümsenen askeri geçit törenlerine, gemilerin selam durmasına, uçakların alçak uçuşuna indirgenebilir mi?

Nerede Cumhuriyetin sanata bakışı, nerede eğitim yaklaşımı, nerede insan hakları ve özellikle kadınlara tanınan haklar, nerede ekonomik kalkınmışlık, nerede dış politika ve barış çabaları, bunlara ilişkin düşünceler ne, bunlar hiç konuşuldu mu?

Bir gün bunlar için yetmezdi elbette, zaten konuşmayı düşünen de yoktu…

AKP kutlamalar konusunda isteksizdi de peki Atatürk’ün partisi CHP ne yaptı?

Bir resepsiyon düzenlemekle görev yerine getirilmiş mi oluyor yani? Böyle yapılarak ancak yasak savılır.

CHP’li bazı belediyeleri ayrı tutarak söylüyorum bunu. Bazı belediyeler çok güzel organizasyonlar yaptılar, haklarını teslim etmek gerek.

Genel merkez kendi içine kapanmış başkanlık yarışının telaşını yaşıyor. Oysa aylar öncesinden başlayacak bir dizi etkinlikle Atatürk ve Cumhuriyet ele alınmalı, konferanslar düzenlenmeli, kitaplar yayımlanmalıydı.

CHP ön almalıydı, yapamadı. CHP, vatandaşın 29 Ekim’deki coşkusu üzerine sosyal medyada bu konuyla ilgili yapılan yorumlarda sıkça dile getirilen “Bu coşkuya lider lazım” değerlendirmesini görür ve iyi okuyabilir mi, bilmem!

Alaattin Aktaş’ın yazısı