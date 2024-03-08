Alaattin Aktaş: 31,71 de var 55,61 de, hangisi doğru?

2003 yılının ocak ayını 100 kabul ederek bir endeks oluşturduk. Bu endekste TÜİK’in TÜFE ve Yİ-ÜFE serisi ile İstanbul Ticaret Odası’nın geçinme endeksi serisi yer alıyor. 2003’ün ocak ayında 100 olan endeksler, ay bazında bu yılın şubatına gelinceye kadar nasıl bir eğri çizmiş, ona baktık.

Tabii ki fiyat endeksleriyle birlikte getirdiğimiz bir değer daha var, o da aylık ortalama dolar kuru.

2003 ocağından 2024’ün şubatına kadar olan grafik 2020 sonuna kadar neredeyse yatay ve tüm değerlerin yapışık seyri söz konusu. Bu yüzde 2021 sonrasını ayrı bir grafik haline getirdik.

Şimdi… 2024 şubatında dolar 30.70 düzeyinde.

2003 yılının ocak ayında 1.66 olan dolar, 2024 şubatına kadar TÜFE kadar artsaydı 36.24, İTO’nun geçinme endeksi kadar artsaydı 52.08, Yİ-ÜFE kadar artsaydı 55.61 olmalıydı.

Bunlar, 2003’ün ocak ayı esas alındığında bulunan değerler.

Peki 2021 başından bu yana olan dönemi esas alırsak nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz?

2020 yılının aralık ayında 7.72 düzeyinde bulunan dolar, TÜFE’ye göre 31.71, İTO’nun geçinme endeksine göre 38.82, Yİ-ÜFE’ye göre ise 42.78 olmalıydı.

Demek ki baz alınan tarihe göre çok farklı kurlar bulunabiliyormuş.

Demek ki her endekse göre yine farklı değerler ortaya çıkabiliyormuş.

İşte iki baz tarihi, üç enflasyon oranı ve altı kur.

31.71 de var, 55.61’de…

Hangisi doğru ya da hangisi daha doğru?

Veya hangisi daha az yanlış?

Alaattin Aktaş’ın yazısı