Alaatin Aktaş: Dolar sabitlendiği için kişi başı gelir 10 bin doların üstüne çıktı

Türkiye ekonomisi geçen yıl öngörülenden hızlı büyüdü. Dolar adeta sabitlendiği için kişi başına gelir de yeniden 10 bin doların üstüne çıktı. Ama diğer yandan işgücü ödemelerinin payı çok aşağılara indi. Bu oranın bu yıl daha da gerilemesi beklenmeli.

Hem yılın tümü için öngörülen yüzde 5’lik oran aşıldı, hem son çeyrek için tahmin edilen oran… Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüdü, son çeyrekteki oran da yüzde 3.5 olarak gerçekleşti.

2022 yılına ilişkin GSYH artış hedefi yüzde 5 düzeyindeydi, son çeyrekte ise tabii ki somut bir değer ortaya konulmamakla birlikte yüzde 3’ten daha düşük bir artış bekleniyordu. Yani iyi büyüdük, tahminlerin üstünde büyüdük…

Dolar kurunu da ağustostan beri sabit tutunca ortalamayı aşağı çekme şansı yakaladık ve bu sayede kişi başına gelir de dört yıl aradan sonra yeniden 10 bin dolar sınırının üstüne çıktı.

Alaatin Aktaş’ın yazısı