Akşener’in avukatı: Çok daha büyük bir kumpas ve oyun var

Gazeteci Barış Pehlivan, yargı dünyasındaki kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir kumpas kurulacağını öne sürdü. Duyduklarını Akşener’in avukatı Uğur Poyraz’a soran Pehlivan şu yanıtı almış: “Sizin duyduklarınızdan çok daha büyük bir kumpas ve oyun var.”

Uğur Poyraz (solda) Akşehir’in avukatı. Fotoğraf: İyi Parti

Halk Tv’de konuşan Pehlivan, Akşener’in altı yıl önce başlatılan bir ‘FETÖ‘ soruşturması nedeniyle gözaltına alınmak istendiğini, bu soruşturmayı yakından bilen yargı dünyasından bazı isimlerle konuştuğunu söyledi.

Pehlivan edindiği bilgilerin detaylarını soru sorarak verdi: “Deniyor ki Meral Akşener’i o süreçte susturmak isteyenler vardı. Acaba ihbar mektupları mı yazıldı? Ayrıca cezaevindeki bazı FETÖ’cüler, belki bazı vaatler karşılığında Akşener aleyhinde ifadeler mi verdi? 15 Temmuz sonrası Akşener MHP liderliğine oynarken darbe öncesi ‘Başbakan olacağım’ sözleriyle FETÖ’yle ilişkilendirmek mi istenildi? Devletteki bazı görevliler evrak yakma görüntüsü mü oluşturmaya çalıştı? Acaba bazı yargı mensuplarının önüne bunların hepsi yığıldı ve Akşener’i gözaltına alın talimatı mı verildi? Siyasi ilerleyişini engellemek için Akşener gözaltına alınmak mı istendi?“

2016 yılında Yeniçağ yazarlarına FETÖ operasyonları düzenlendi. Acaba dediler buradan mı yürüyelim? Yine karşı çıkanlar oldu. Bu da tutmadı. Birden fazla koldan Akşener’in susturulmasından bahsediyorum ve buna direnen bürokrat ve yargı mensuplarından bahsediyorum. 2016 yılında oluşturulan bu dosyanın hala kapatılmadığını hatırlatmak istiyorum. Hala açık. Hala Meral Akşener ifadeye çağırılmadı.”

Pehlivan duyduklarını Akşener’in avukatlığını da yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’a sormuş. Poyraz şöyle yanıt vermiş: “Sizin duyduklarınızdan çok daha büyük bir kumpas ve oyun var. Nasıl bir kumpas olduğunu biz biliyoruz. Uğur Poyraz olarak ben bunda rol oynayan imza atan herkesin başına bu kumpası geçirmeye yemin ettim.”

Ayrıca bir yargı mensubu söz konusu soruşturmayı ‘kaplama iş’ olarak tanımlamış. Pehlivan bunun ne anlama geldiğini sorunca da “Kaplama iş uydurulmuş operasyonlara koyduğumuz isimdir” yanıtını almış.