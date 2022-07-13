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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den yangın sitemi: Şovlara ayrılan zaman, önlemlere ayrılmadı


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Orman yangınlarında şovlara ayrılan zamanın önlemlere ayrılmadığı için ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Çeşme ve Muğla’nın Datça ilçelerinde bugün çıkan orman yangınları etkilerini artırarak devam ediyor.


Akşener, Twitter paylaşımında ‘yangınları büyük bir endişeyle takip ettiğini’ söyleyerek şunları dedi: “Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.”

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