Akşener’den yangın sitemi: Şovlara ayrılan zaman, önlemlere ayrılmadı

#Datça ve #Çeşme'de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum…



Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz.



Çok yazık.