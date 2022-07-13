Akşener’den yangın sitemi: Şovlara ayrılan zaman, önlemlere ayrılmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Orman yangınlarında şovlara ayrılan zamanın önlemlere ayrılmadığı için ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz” dedi.
İzmir’in Çeşme ve Muğla’nın Datça ilçelerinde bugün çıkan orman yangınları etkilerini artırarak devam ediyor.
Akşener, Twitter paylaşımında ‘yangınları büyük bir endişeyle takip ettiğini’ söyleyerek şunları dedi: “Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için; canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.”