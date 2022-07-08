Akşener’den Dodurga tepkisi: Madem büyük zafer o zaman sandığı getir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dodurga beldesi seçimlerine dair ‘zafer’ yorumlarıyla ilgili, “Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir” dedi.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köy statüsüne dönüştürülmüştü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan’da sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verilmişti.

Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’nin aday göstermediği seçimi, AKP ve MHP’nin ortak adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87,02’sini alarak kazandı.

Seçim sonrası birçok AKP’li ve MHP’liden ‘zafer‘ mesajları geldi. Bu ‘zafer’den kopamayan Erdoğan en son: “Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır” demişti.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Akşener’se Türkiye’nin doktor ve avukat cinayetleriyle sarsıldığı bir ortamda iktidarın Dodurga’yı gündeme taşınmasına tepki gösterdi.

Akşener şunları söyledi: “Bütün meslek grupları bu kadar acı içindeyken Erdoğan Dodurga zaferi kutluyor. Cumhurbaşkanı Sarayı’na kapatıldığından bu yana bu arkadaş bir paralel evrende yaşıyor. Saray yaşamında ülke gerçeklerini göremiyor. ‘Açım’ diyene ‘ne açı’ diyor. Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir.”