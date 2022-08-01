Akşener: İlk icraatımız İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başbakan olunca yapacağımız ilk icraat İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak” dedi.

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Akşener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Merhaba, dün Balıkesir’de esnaf ziyaretindeydim. Bugün de İstanbul’da, evimdeyim. Dedim ki; ‘Takipçilerime, sizlere zaman ayırayım. Sorularınızı bekliyorum” diyerek takipçilerinin kendisine soru sormalarını istedi.

“AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim” sorusuna “Yapmam, ona göre oy ver” diyen Akşener, “Gönlünüzden geçen 13’üncü Cumhurbaşkanı kimdir efendim?” sorusuna da “Siz şimdi Sayın Erdoğan’ın sinirini niye bozuyorsunuz?” cevabını verdi.

‘Başbakan olunca’ yapacağı ilk icraatın sorulması üzerine Akşener, “Yapacağımız ilk icraat İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak” dedi. Akşener, “Başkanım, insanlar yokluk içinde değil; varlık içinde yaşayabilecek mi?” sorusunu “Elbette. Hırsızlığı engelleyeceğiz, israfı engelleyeceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız; varlık içinde yaşayacaksınız” ifadeleriyle yanıtlarken, “Meral abla, ne olur Suriyelileri vatanlarına gönder” diyen takipçisine ise “Olur, göndereceğiz” cevabını verdi.