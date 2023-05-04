Akşener, Soylu için psikiyatristlere çağrıda bulundu: İş göremezlik raporu verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son günlerde tartışılan açıklamalarını hatırlatarak, psikiyatristlere çağrıda bulundu.

Meral Akşener. (ANKA)

Akşener, partisinin İstanbul’un Şişli ilçesindeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. ANKA’nun haberine göre burada yurttaşlara seslenen Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Öyle görünüyor. Şu an için bizi yönetenler, baştan aşağı, tepeden sona doğru sıyırmış durumda. Çünkü konuşanlara baktığımız zaman, inanın aklını yitirmiş bir ruh haliyle yönetiliyoruz. Ben, bu ucube sistemden kurtulalım propagandası, iknası yaparak gezerken, bu arkadaşların konuşmalarını yaparken bu arkadaşların ortaya çıkardığı psikoloji, aynı zamanda bu arkadaşların da emekli edilmesini şart koşuyor.

*Ben, 30 senedir siyaset yapıyorum. Siyasi bir aileden geldiğim için 50 yıllık bir siyasi hafızam var. Pek çok rezillikler gördüm, bu ülke gördü ama rezilliğin dibine girmiş bir seçim. Bu ülke darbeler gördü.

*Bu arkadaşları seçtiğiniz zaman harikasınız. “Hayır, fikrimi değiştirdim, seni emekli ediyorum” dediğiniz zamanda hain oluyorsunuz. Bu dil, son derece zararlı ve tehlikeli bir dildir. Sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorundayız.

*AK Parti gençlik kolları başkanı, şerefli Türk polisinin şube müdürünü tokatlıyor. İl emniyet müdürü, korkudan, o tokat adan şahısla poz verebiliyor. Bu demektir ki devleti çürütmüşler. Bu demektir ki ciddiyetsizlik dibe vurmuş. Ama bu işlerin başındaki şahsın kafayı taktığı şey ne? LGBT. Erkek erkeğe evlilik olacakmış biliyor musunuz, biz seçilirsek? Aynı arkadaşa göre, erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş. Fantezide dünya markası. Ben böyle bir şey duymadım, görmedim.

*Bu ülkenin güvenliğini, asayişini korumaktan, onu yerine getirmekten sorumlu olanlar, sınırları kevgire çevirmişler. Türkiye bir sığınmacı hendeği olmuş, arkadaşlar erkek erkeğe evlilik peşinde. Bütün psikiyatristleri göreve çağırıyorum; muayene edin şunları. Bunlar gerçekten raporluk, iş göremez raporuna sahip olmak zorundalar.