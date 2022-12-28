Akşener: Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “İşte bize böyle gel sayın Erdoğan…” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘sırada emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çekilmesi’ olduğunu söyledi.

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Erdoğan, EYT düzenlemesini bugün duyurdu. Düzenlemede herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Akşener, Twitter’dan şunları yazdı: “İşte bize böyle gel sayın Erdoğan… Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT’li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim.”

İşte bize böyle gel sayın Erdoğan…



Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun.



Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun.



Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var.



Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 28, 2022

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçiydi.