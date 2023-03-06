CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.
Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.
Bugün Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurmuştu.
Akşener, duyuru sonrası ilk mesajında “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…” diye yazdı.