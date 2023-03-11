Akşener İmamoğlu’yla, Kılıçdaroğlu da Yavaş’la deprem bölgesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla; millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’la deprem bölgesine gitti.

Fotoğraflar: İBB / CHP

Kılıçdaroğlu ve Yavaş, ABB’nin sorumlu olduğu Kahramanmaraş’ın Nurhak, Elbistan, Ekinözü ve Afşin ilçelerinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraflar: CHP

Akşener ve İmamoğlu, da İBB’nin sorumlu olduğu Hatay’ı ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin Antakya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.