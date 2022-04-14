Akşener: İktidarımızda ‘haram’ kelimesine müsaade edilmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah’ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah” dedi.

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Bursa’da iftar programına katılan Akşener, rant uğruna insanların, zeytinlerin, toprakların değersizleştirildiğini söyledi.

Seçime çok az süre kaldığını hatırlatan İYİ Parti lideri, şunları dedi: “O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah’ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah. ‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşımız, 13’üncü cumhurbaşkanı olacak.”

Akşener esnafın, çiftçinin, köylünün, gençlerin, Türkiye’nin zor durumunu seçimde bitirebileceğini bildiğini söyleyerek, “Bunu bir söz olarak sizinle paylaşmak isterim, bizim iktidarımızda ‘haram’ kelimesine müsaade edilmeyecek, kul hakkına girilmeyecek” dedi.