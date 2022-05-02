Aksaray’da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde eski eşinin bıçakladığı kadın öldü.
AA’nın aktardığına göre Zeynep K.’nin (26) Aşağı Mahalle’deki müstakil evine giden eski eşi Bilal G. (29) tartışma çıkardı.
Bilal G., yanında getirdiği bıçakla Koyun’u vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Koyun, kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi’nde öldü.
Bilal G., kısa bir süre sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.