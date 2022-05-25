Aksaray’da bir erkek eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

Aksaray’da Afganistan uyruklu bir adam eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.

Fotoğraf: Dilek Sarıgül / csgorselarsiv.org

Dere Mahallesi Belediye Caddesi’ndeki evlerinde M.H.S. (35), eşi G.B.S.’yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocukları M.S. (4) ve M.S.’yi (3) evin balkonundan atan M.H.S., daha sonra balkondan atladı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu öldü.

AA’nın aktardığına göre zanlının hayati tehlikesi var.