Akşam Postası / 6 Eylül 2023

Akşener, ‘belediyelerin kaybedilmesini göze almış’: 81 ilde aday çıkaracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi.

OVP açıklandı: Hedeflenen büyüme düştü, enflasyon fırladı

2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme hedefleri düşürülürken, enflasyon ve dolar/TL hedefleri yükseldi.

Erdoğan Madımak failinin cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezasını hastalık gerekçesiyle kaldırdı.

Üniversitelilere vergisiz telefon: Erdoğan da ‘ekonomik durumu’ hatırlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus yapılması planlanan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunun bir sonraki kabine toplantısında ele alınacağını açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi bunun ‘ülkenin içinde olduğu ekonomik durumu’ gözeterek uygulanacağını söyledi.

Düğünde damadı silahla vuran zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da bir düğün salonunda damat ve bir çocuğu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İki işçi, kestirme yol açmak için Çin Seddi’ne kepçelerle zarar verdi

Çin’in Şanşi bölgesindeki işçiler, ‘kestirme yol açmak’ için Çin Seddi’ne kepçelerle büyük hasar verdi.

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 artışla 8.291,55 puanla rekor seviyeden başladı.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

AB’den altı büyük teknoloji şirketine katı kurallar

Avrupa Birliği (AB), piyasadaki güçlerini sınırlandıracağı ve katı kurallar uygulayacağı altı büyük teknoloji şirketini belirledi.