Üniversitelilere vergisiz telefon: Erdoğan da ‘ekonomik durumu’ hatırlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus yapılması planlanan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunun bir sonraki kabine toplantısında ele alınacağını açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi bunun ‘ülkenin içinde olduğu ekonomik durumu’ gözeterek uygulanacağını söyledi.

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Mayıs ayındaki seçimlerden önce vaatlerini sıralayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘gençlere vergisiz telefon için’ düzenleme yapılacağını söylemişti: “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.”

Şimşek’ten ‘ekonomik’ durum hatırlatması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söylemişti. Alınacak telefonların markası hakkında bilgi veren Şimşek, şunları kaydetmişti: “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz.”

Vergisiz telefonların markası

Şimşek’in bu açıklamasından sonra gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrilmişti. Buna göre şu markalara ait bazı telefon modelleri düzenleme kapsamına girebilir:

Xiaomi

Samsung

OPPO

TCL

REALME

OMİX

GENERAL MOBİLE

TECNO MOBİLE

POCO

Erdoğan da ‘Ekonomik durum’ dedi

Saray’da dün yaklaşık 4 saat süren toplantıdan sonra konuşan Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ilgili bilgi verdi.

Verdikleri sözleri, ‘ülkenin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak’ hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların nihai çalışmaya göre bir sonraki kabine toplantısında ele alınacağını ve gençlerle paylaşılacağını açıkladı.

Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlere uygun şartlarda kredi meselesinin de yakın takiplerinde olduğunu bildiren Erdoğan, bu projeyi gerçeğe dönüştürmekte ‘kararlı’ olduklarını söyledi.