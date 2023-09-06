Bakanlık vazgeçmiyor: Çekmeköy’deki boşaltılan kışlaya TRT için yeni imar planı

CANAN COŞKUN

Darbe girişiminden sonra boşaltılarak imara açılan İstanbul’daki askeri alanlardan Şehit Onbaşı Azim Özdemir kışlasına TRT kampüsü ve film platosu için yeni imar planı hazırlandı. İmar planları, idare mahkemeleri tarafından daha önce iki kez iptal edilmişti. Yeni planda inşaat alanı oranı 1’den 0,8’e çekildi, ancak yapı yüksekliği hâlâ 36,5 metre.

Çekmeköy’de bulunan Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası’ndaki 50 hektar yüzölçümüne sahip alan, Eylül 2020’de iki seneliğine TRT’ye tahsis edilmişti. Söz konusu alanda hali hazırda TRT’nin çekim platoları bulunuyordu. Bu gelişmeden üç ay sonra TRT’nin Harbiye’deki Radyo binası ve Etiler Ulus’taki binası ‘depreme dayanıksız’ denilerek boşaltılmıştı.

Planlama alanı

Boşaltılan kışlayla ilgili imar planları yargıya taşınmış, idare mahkemeleri de iki kez iptal kararı vermişti. Mahkemenin iptal kararının gerekçesi, planlama sahasının ormanla çevrili olması ve havza sınırları içinde kalması nedeniyle yapı, bitki örtüsü, iklim, flora-fauna, topoğrafya, ekolojik yapı ve toprak yapısı analizlerinin yapılmamış olmasıydı.

‘Uluslararası tanıtıma katkı’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın askıya çıkardığı yeni imar planında idari ve teknik hizmet alanları, set alanları ve otoparklar yer alıyor. Plan açıklama raporuna göre, yapılması hedeflenen TRT Film Platoları ve kampüs alanlarıyla yeni iş imkanları sağlanacak. ‘Yaşam kalitesini artıran sosyal alanların artırılacağının’ aktarıldığı raporda, alanın verimli kullanımı ve doğal çevrenin korunmasının hedeflendiği belirtildi. Kampüs alanları ve platoların film, dizi ve sinema sektörü için eğitim ve üretim alanı olacağının kaydedildiği rapora göre, alana çok amaçlı salonlar, atölyeler inşa edilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağının aktarıldığı raporda, ‘uluslarlarası tanıtıma katkı sağlayacak dünya standartlarında bir plato ve kampüs alanı hedeflendiği‘ kaydedildi.

Arazi barajların koruma havzasında

Ömerli ve Elmalı barajlarının koruma havzasında yer alan planlama sahasının yüzde 61’iyse sık orman ve ağaçlık alan. Planlama aşamasında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan görüşe göre, TRT’ye tahsis edilen dokuz parselden ikisinin tamamı, beş parselin de bir kısmı ormanlık alan. Burada meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, kızılağaç ve kocayemiş ağaçları var.

Askeri alanın büyük bir kısmını ormanlık alan oluşturuyor

Plan açıklama raporunda, proje aşamasında özellikle parsellerin arasında boş kalmış, sık ağaçların olmadığı alanlar tercih edildiği aktarıldı. Rapora göre, sık ormanlık alanda ‘ağaç çevresi bitkilerinin temizlenmesi, bakımsızlığının giderilmesi, ağaçların ortaya çıkarılması, yürüyüş yollarının belirlenmesi ve bu alanların zarar verilmeden kullanılabilir hale getirilmesi‘ hedefleniyor. Planın kentsel peyzaj ve siluet üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı iddia ediliyor. Arazinin içinde tescilli yapı niteliğindeki Said Halim Paşa av köşkü ve müştemilatı bulunuyor. Av köşkü ve müştemilatı araziyle birlikte TRT’ye tahsis edilmişti.

Said Halim Paşa av köşkü

İdare mahkemelerinin iptal ettiği imar planlarında inşaat alanı oranı 1, yapı yüksekliği 36,5 metre yani altı kattı. Yeni imar planındaysa inşaat alanı oranı 0,8’e çekilirken, yapı yüksekliği aynı kaldı. Plan açıklama raporuna göre, açık ve kapalı plato alanları, hangar çekim stüdyoları, teknik alanlar için uygun kat yükseklikleri ve blok boyları belirlendi. Söz konusu yapılar için yönetmelikte kat yüksekliği ve blok boyu tanımının olmadığının aktarıldığı raporda, araziye inşa edilmesi planlanan yapıların kat yükseklikleri ve blok boyları mimari avan projede belirleneceği belirtildi.