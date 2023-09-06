Kırklareli’ndeki selde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

AA’nın haberine göre bölgede ikisi dün, ikisi de bugün olmak üzere dört kişinin cesedini bulan ekipler, ormanlık alanda bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı böylece beşe yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.