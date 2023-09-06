Bungalov evler sele kapılmıştı: İşletme sahibi hakkında gözaltı kararı

Darbe girişiminden sonra boşaltılarak imara açılan İstanbul’daki askeri alanlardan Şehit Onbaşı Azim Özdemir kışlasına TRT kampüsü ve film platosu için yeni imar planı hazırlandı. İmar planları, idare mahkemeleri tarafından daha önce iki kez iptal edilmişti. Yeni planda inşaat alanı oranı 1’den 0,8’e çekildi, ancak yapı yüksekliği hâlâ 36,5 metre.