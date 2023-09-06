Bungalov evler sele kapılmıştı: İşletme sahibi hakkında gözaltı kararı

Kırklareli’ndeki sel felaketinde vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırklareli Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi’deki sel felaketinde bungalov evler suya kapılmış ve beş kişi hayatını kaybetmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların hayatını kaybettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.