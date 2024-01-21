Akşam Postası / 21 Ocak 2024

Başak Demirtaş’tan İstanbul adaylığına yeşil ışık: Teklif gelirse düşünebilirim

Başak Demirtaş, DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı olabileceğini söyledi: “Halk ister, partimiz de uygun görürse, düşünebiliriz.”

Erdal Beşikçioğlu Erdoğan’a kızıp istifa etmiş

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşması nedeniyle Devlet Tiyatroları’ndan istifa ettiğini söyledi.

Meteoroloji 13 ili uyardı: Sağanak yağış ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağış ve kar beklenen 13 ili sarı kodla uyardı.

Büyükçekmece’de ‘rüşvet’ operasyonu: 22 şüpheli adliyede

Büyükçekmece Belediyesine yapılan ‘rüşvet’ operasyonuyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

‘Fergio House’un mal varlıklarına el konuldu

‘Fergio House’ üzerinden ‘haksız para’ kazandıkları iddiasıyla biri kadın üç kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu.

Kripto paraların yarısından fazlası yok oldu

2014’ten bu yana listelenen kripto parların yarısından fazlası artık yok.

ABD’de aşırı soğuklardan en az 80 kişi öldü

ABD aşırı soğuklardan dolayı en az 80 kişi öldü. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı eksi 34 dereceye kadar düştü.

Almanya’da 100 binler faşizme karşı sokakta

Almanya’da birçok kentte aşırı sağa karşı protestolar yapıldı. Başbakan Olaf Scholz gösterilere video mesajla destek verdi.

Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin birbirine girdi

Türk Rap müziğinin önemli isimlerinden Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medya üzerinden sinkaflı küfürlerle kavga etti.

İçkiyle hangi yaşta vedalaşmalı?

Nörolog Richard Restak yeni kitabı ‘Demans Nasıl Önlenir?‘de, düzenli olarak hatırı sayılır miktarda içki içmenin beyin sağlığına zarar verebileceğini anlatıyor.

Uzmanlar anlattı: Hayatınızın aşkını nasıl bulursunuz?

Söz konusu ilişkiler olduğunda psikologlara sıklıkla sorulan soruların başında “Hayatımın aşkını nasıl bulurum?” geliyor. Psychologytoday’de yayınlanan haberde uzmanlardan oluşan bir grup uzun süreli ilişkinin ipuçlarını paylaştı.

Uykuya dalmak için 4-7-8 tekniği

Bu geceden itibaren yatağa yattığınızda, hızla uykuya dalmak ister misiniz? Inc.’de yayınlanan habere göre bu mümkün! Üstelik sadece 20 saniyenizi harcayarak…