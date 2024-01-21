Kripto paraların yarısından fazlası yok oldu

2014’ten bu yana listelenen kripto parların yarısından fazlası artık yok.

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Kripto para piyasasında analizler yapan CoinGecko‘nun raporuna göre 2014’ten bu yana listelenen 24 binden fazla kripto paranın 14 bin 39’u yok oldu. Yani yarısından fazlası.

Bir kripto para birimine ‘ölü’ diyebilmek için şirketlerin son 30 gün içinde ticari faaliyet göstermemesi, listelendiği borsadan çıkarılması gerekiyor.

2017 ve 2021 boğa piyasaları sırasında ortaya çıkan kripto para birimlerinin başarısızlık oranları tam olarak yüzde 70.

2020 – 2021 boğa piyasaları döneminde başarısızlık oranıysa yüzde 53. O dönem 7 bin 530 kripto para yok oldu.

Boğa piyasası, fiyatların yukarı gittiği, yatırımcıların gelecekle ilgili beklentilerinin olumlu seyrettiği dönemlere verilen bir ad.

Mağdurlar çok

NTV Para‘nın aktardığına göre kripto parların çoğu, ‘kısa vadeli kar amacıyla ortaya çıkıyor’ ve arkasında binlerce mağdur bırakıyor.