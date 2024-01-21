Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin birbirine girdi

Türk Rap müziğinin önemli isimlerinden Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin sosyal medya üzerinden sinkaflı küfürlerle kavga etti.

Sagopa Kajmer (solda) – Fuat Ergin

Ergin, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen “Sana rapin üç büyüklerden biri desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda ‘2 Pushta’yı söylemeye başlar mısın?” şeklindeki soruya Ceza ve Sagopa’yı kastederek şu yanıtı vermişti: “Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak.”

Ergin’in bu sözlerine öfkelenen Sagopa, eski arkadaşının dört yıl önce yayınladığı ‘Rast Gele Kazara’ adlı şarkısını X hesabından paylaşarak şunları söyledi:

“Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir; Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu da üç… Bir de şu s….k şarkını dinle.”

Bildiğin her şeyi benden öğrendin

Ergin ise Sagopa’nın gönderisine sinkaflı küfürlerle cevap verdi:

“S…k senin tarikat t..ğı yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp g..nü kurtarmaya çalışma sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya”