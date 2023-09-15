Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Eylül 2023

Bakan Koca: Dokuz kişide Eris varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dokuz kişide Covid-19’un Eris varyantının görüldüğünü duyurdu.

Enerji bakanı: İğneada’da inşa edilecek nükleer santral için son aşamaya gelindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üçüncü nükleer santral için Çin’le yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Santralin Kırklareli İğneada’da kurulması planlanıyor.


Özgür Özel, CHP genel başkanlığına resmen aday

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etti.

CHP’li vekillerden Özgür Özel’e destek mesajları

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e başarılar diledi

DİAYDER davasında hakim, ‘karar vermek uzun sürdüğü için’ duruşmayı erteledi

Libya Kızılayı: Ölü sayısı 11 bine yükseldi

Libya Kızılayı, ülkenin doğusundaki Derne kentinde meydana gelen sel sonucunda ölenlerin sayısının 11 bine yükseldiğini söyledi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.