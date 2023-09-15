Akşam Postası / 15 Eylül 2023

Bakan Koca: Dokuz kişide Eris varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dokuz kişide Covid-19’un Eris varyantının görüldüğünü duyurdu.
Enerji bakanı: İğneada’da inşa edilecek nükleer santral için son aşamaya gelindi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üçüncü nükleer santral için Çin’le yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Santralin Kırklareli İğneada’da kurulması planlanıyor.
Özgür Özel, CHP genel başkanlığına resmen aday
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etti.
CHP’li vekillerden Özgür Özel’e destek mesajları
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e başarılar diledi
Libya Kızılayı: Ölü sayısı 11 bine yükseldi
Libya Kızılayı, ülkenin doğusundaki Derne kentinde meydana gelen sel sonucunda ölenlerin sayısının 11 bine yükseldiğini söyledi.