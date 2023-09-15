DİAYDER davasında hakim, ‘karar vermek uzun sürdüğü için’ duruşmayı erteledi

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Saltık’ın ‘bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme başkanı hakim Ferhat Şahin “Normalde karar verecektik, ama müzakere uzun süreceği haftaya bir gün duruşma yapacağız” diyerek davayı 22 Eylül’e erteledi.

Fotoğraf: AA

Davada bugün hükmün açıklanması bekleniyordu, ancak mahkeme başkanı Ferhat Şahin, Saltık’a son sözünü sormadan önce heyetiyle birlikte kısa süreliğine salondan ayrıldı. Salona döndüğünde “Normalde karar verecektik, ama müzakere uzun sürecek” diyerek duruşmayı erteledi. Davada 22 Eylül’de hükmün açıklanması bekleniyor.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen beşinci duruşmaya Yavuz Saltık ve avukatları katıldı. Belediye meclis üyeleri ve İBB görevlileri de duruşmayı izleyenler arasındaydı.

Bir kez telefonla görüşmüş

Duruşma başında savcı, esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğunu ve bunu tekrar ettiğini söyledi, ancak mütalaayı okumadı. Savcı Süleyman Erturan’ın yarım sayfalık mütalaasında ‘150 TL’lik yardım kartlarının örgütün kırsal alanda faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiği’ öne sürüldü. Savcı Erturan, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ve İBB yetkililerinin bir kez telefonda görüştüklerini belirterek, Saltık’ın ifa ettiği görev kapsamında kastının bulunduğunu savundu.

Mahkeme başkanı Şahin, Saltık’a savunmasıyla ilgili süre isteyip istemediği sordu. Süre istemeyen Saltık şunları söyledi:

‘Mazlumun kimliğine bakmayız’

“İBB sosyal hizmetler daire başkanı olarak görev yaptığım yıllar içinde yapmış olduğum sosyal politikalarla ilgili karşınızdayım. İBB tarihinin ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sosyal politika anlamında yoksullara en büyük bütçe ayırmış yönetiminde bu suçlamayla yargılanmak şereftir. Yargılanmamla ilgili derneğin suçlu olup olmadığı bizim görevimiz değildir. Mazlumun kimliğine meşrebine bakmayız, yoksul mu değil mi ona bakarız.“

‘Burada yoksullar yargılanıyor’

“Bu suçlamayla yargılanmak bana zuldür, beni yetiştirenlere karşı haksızlıktır. Sosyal politikanın ruhu gereği olan işlemler dışında başka hiçbir şey yapmadım. İBB’ye leke getirecek hiçbir işe imza atmadım. bu davada ben yargılanmıyorum. Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika hamlesine imza atanlar yargılanıyor. ‘Benim bahçeme niye girdiniz’ diyenlerin yüzünden yargılanıyorum. Beni buraya getirenen siyaset olduğunu biliyorum. Burada İBB’nin sosyal politikası yargılanıyor, yoksullar yargılanıyor burada.“

‘Ben yardım ettiğimde mi suç oluyor’

“Dinlediğiniz tanıklardan bazıları beni tanımıyordu. Yurtdışı çıkış yasağı gibi tacizlerle karşılaştım. Burada ne karar verilirse verilsin içim rahat. Bu şehrin yoksuluna yardım etmek suçsa, yardım ettiğiniz kişilerden bazıları kriminalse bu dairede görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız, rahmetli Kadir Topbaş da dahil olmak üzere. Ben yardım ettiğimde mi suç oluyor? Daha önce de yardım almışlar, üstelik devletin bütçesinden yardım almışlar, market kartı da değil.“

‘Benim nezdimde İBB yargılanıyor’

“Benim bu mahkemeden beklentim beraat kararı verilip verilmemesi değil. Alnıma leke sürmek isteyenleri allaha havale ediyorum. Biz kimsesi olmayanların, düşkünlerin, yoksulların, romanların, kürtlerin, abdalların kimiyiz. Benim nezdimde İBB yargılanıyor. Vallahi de billahi de bildiğim yoldan geri dönmeyeceğim.”

Saltık’ın avukatlarından Ersan Şen de konuşmasında özetle yargı mercilerinin siyasi hesaplaşmaların alanı olamayacağını vurguladı. Şen, davanın esasının DİAYDER başkanı Ekrem Baran’ın sözlerine yaslandığını hatırlatarak, Baran’ın duruşmada neden dinlenmediğini sordu.

Avukat Ali Kemal Yıldız da, yardımın örgüte yapılmadığını, 150 TL’lik yardımın insani yardımın bu bağlamda yapılmadığını söyledi. Yardım edilen kişilerin örgüt üyesi olarak kesinleşmiş cezalarının bulunmadığını aktaran Yıldız, müvekkilinin beraatini talep etti.

Hakim: ‘Normalde karar verecektik’

Avukatların savunmalarından sonra mahkeme başkanı Ferhat Şahin, Saltık’a son sözünü sormadan önce kısa bir ara vereceğini söyledi ve heyet olarak salondan çıktılar. İki dakika sonra salona geri döndüler. Başkan Şahin, “Normalde karar verecektik, ama müzakere uzun süreceği haftaya bir gün duruşma yapacağız” dedi. Duruşma tutanağındaki ara kararda, dava dosyasının karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmedildi. Davanın karar duruşması 22 Eylül’e ertelendi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını yasadışı örgütlerle ilişkilendiren açıklamalarından sonra İstanbul başsavcılığı tarafından İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de zaten yargılanan DİAYDER üyeleri hakkında bir iddianame daha hazırlandı. Yargılanan kişilere İBB’de çalışan gassallar da eklenmişti. İddianamedeki suçlamalardan öne çıkan DİAYDER üyelerine dağıtılan 150 liralık yardım kartlarıydı.

Davanın iddianamesiyse bugüne kadar yürüttüğü siyasi ceza davalarıyla adını duyuran hâkim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Gürlek, davanın ikinci duruşmasında İBB çalışanı iki kişiyi tanık olarak dinlemiş, aynı duruşmanın ara kararında bu kişilerin hakkında iddianame düzenlenmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Dava sürerken mahkeme başkanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek’in heyetindeki Ferhat Şahin de mahkemenin yeni başkanı oldu.

İBB çalışanlarından Yavuz Saltık hakkında da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla dava açılmış, bu dava da ayrı olarak yine aynı mahkemede görülmeye başlamıştı.

Bu iki dava Soylu tarafından yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu hakkında görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddialarıyla da ilişkilendiriliyor.

Davanın ayrıldığı ana DİAYDER davasındaysa henüz esas hakkındaki mütalaa açıklanmadı.

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