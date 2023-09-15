Libya Kızılayı: Ölü sayısı 11 bine yükseldi

Libya Kızılayı, ülkenin doğusundaki Derne kentinde meydana gelen sel sonucunda ölenlerin sayısının 11 bine yükseldiğini söyledi.

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BBC’nin aktardığına göre Libya Kızılay’ı ölü sayısının 11 bine yükseldiğini, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bu sayının artabileceğini açıkladı.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü de yaklaşık 30 bin kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyor.

Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran ‘Daniel’ fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Kızılhaç da üç gün önce, Libya’daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.