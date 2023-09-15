Enerji bakanı: İğneada’da inşa edilecek nükleer santral için son aşamaya gelindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üçüncü nükleer santral için Çin’le yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Santralin Kırklareli İğneada’da kurulması planlanıyor.

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Bloomberg’in haberine göre Ankara’da gazetecilere bir araya gelen Bayraktar, Çin’le devam eden üçüncü nükleer santral görüşmelerinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.

Bayraktar santralin Kırklareli İğneada’da kurulması planlandığını söyledi: “Çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız.”

Taraflar arasında ‘bazı farklılıkların olduğunu ama bunların büyük olmadığını’ söyleyen Bayraktar şöyle devam etti: “Dolayısıyla boşluğu doldurabilir ve Çin’le nükleer enerji programı için yakında bir anlaşma yapabiliriz.”

Bayraktar ‘nükleer enerji olmadan sadece Türkiye’nin değil, dünyanın geri kalanının da yüzyılın ortalarına kadar karbon nötrlüğüne ulaşamayacağını’ savunuyor.

Akkuyu’daki ilk santralin inşaatına ilişkin de “İlk reaktörü, ana inşaat işlerini tamamladık ama bildiğiniz gibi burası dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4,8 GW elektrik üretebileceğiz” dedi.

Bayraktar Sinop’ta planlanan ikinci santral için de Ruslarla görüşmelerin devam ettiğini, aynı zamanda da Güney Kore’yle de temasların olduğunu söyledi.