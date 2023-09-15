Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e başarılar diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel’e başarılar diledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinden sonra CHP içinde ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı. Tartışmaların öncü isimlerinden biri İmamoğlu’ydu. Değişim iddiasını sürdürse de İmamoğlu, CHP genel başkanlığına değil, İBB başkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

Diğer genel başkan adaylarından birisi de Özel’di. Bugünkü basın toplantısında da Özel genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İmamoğlu’ysa Twitter üzerinden Özel’e başarılar diledi: “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.”