Bakan Koca: Dokuz kişide Eris varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dokuz kişide Covid-19’un Eris varyantının görüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Twitter hesabından ‘Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme’ başlığıyla mesaj yayınlayan Koca, şunları söyledi: “Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede dokuz kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.”

Türkiye’de daha önce Eris varyantı vakası açıklanmamıştı.