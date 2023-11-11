Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Kasım 2023

CHP’de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi’nde yeni dönemin MYK üyeleri belli oldu. İki bölümden oluşan MYK’da, siyasi işlerin yürütüleceği bir ‘Gölge Kabine’ ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı.

Cumartesi Anneleri beş yıl sonra Galatasaray Meydanı’nda

Cumartesi Anneleri beş buçuk yıl sonra Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamalarını okudu.


MHP genel başkan yardımcısından gazeteci Alican Uludağ’a tehdit: Nefesimiz ensende

KYK protestosuna katılan öğrencilere soruşturma

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin ‘en yaşlı’ rekorları

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 35 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 35 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

BDDK’dan finans şirketine faaliyet izni

Acun Ilıcalı Shelbourne takımını bıraktı

İş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne’deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldı.

SPK’dan üç şirketin halka arzına onay

Cezayir cumhurbaşkanı, özel kalem müdürünü başbakan olarak atadı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, görevine son verdiği Başbakan Eymen Bin Abdurrahman’ın yerine Özel Kalem Müdürü Muhammed Nezir el-Arbavi’yi atadı.

Daha küçük ve hafif PlayStation 5, Japonya’da satışta

SON HABERLER

e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2023/11) sonuçlarını açıklandı.

Akşam Postası / 11 Kasım 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

CHP’de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi’nde yeni dönemin MYK üyeleri belirlendi.