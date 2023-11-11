Akşam Postası / 11 Kasım 2023

CHP’de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi’nde yeni dönemin MYK üyeleri belli oldu. İki bölümden oluşan MYK’da, siyasi işlerin yürütüleceği bir ‘Gölge Kabine’ ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı.

Cumartesi Anneleri beş yıl sonra Galatasaray Meydanı’nda

Cumartesi Anneleri beş buçuk yıl sonra Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamalarını okudu.

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 35 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 35 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Acun Ilıcalı Shelbourne takımını bıraktı

İş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne’deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldı.

Cezayir cumhurbaşkanı, özel kalem müdürünü başbakan olarak atadı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, görevine son verdiği Başbakan Eymen Bin Abdurrahman’ın yerine Özel Kalem Müdürü Muhammed Nezir el-Arbavi’yi atadı.