MHP genel başkan yardımcısından gazeteci Alican Uludağ’a tehdit: Nefesimiz ensende

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter üzerinden gazeteci Alican Uludağ’ı tehdit etti.

Alican Uludağ. Fotoğraf: Arşiv.

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştı, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a attı. İhlalin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararından kaynaklandığı savunuldu, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtildi.

Yargıtay başsavcılığı Atalay’ın ‘yasama dokunulmazlığı’ndan yararlanamayacağını savunmuş, gerekçe olarak Atalay hakkındaki soruşturma ve yargılamanın milletvekili seçilmesinden önce başlamasını gösterdi.

Bu sırada MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AYM’yi ‘ya kapatacaklarını ya da yapılandıracaklarını’ açıkladı.

Gazeteci Alican Uludağ, Yönter’in AYM’nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3’üncü Ceza Daire Üyesi H.Y.’nin kızının nikah şahitliğini yaptığını ortaya çıkardı ve bunu Twitter’da paylaştı.

"AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/HemIW4Vkpv — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 11, 2023

Yönter de bu paylaşımı alıntılayarak Uludağ’ı tehdit etti. Yönter şunları dedi: “Türk düşmanı Alican. Nefesimiz ensende. Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın. Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana.”