KYK protestosuna katılan öğrencilere soruşturma

Zeren Ertaş’ın KYK Yurdu’nda asansör düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Mardin KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda protesto eylemi gerçekleştiren öğrenciler hakkında soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

26 Ekim gününün ilk saatlerinde Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle yurtta barınan Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Öğrenciler, asansörün arızalı olduğunu ve bunu uzun süredir yurt yetkililerine bildirdiklerini ancak asansörün tamir edilmediğini dile getirmişti. Asansörün bakımını yapan firmanın bir yetkilisi olaydan sonra tutuklanmıştı.

Sayıştay’ın da yıllardır asansör konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı. Sayıştay raporlarında öğrenci yurdu olarak kullanıma uygun olmayan binaların yurt olarak hizmet vermeye devam ettiği, asansörlerin yeterli şartlara sahip olmadığı ve sık sık arızalandığı belirtilmişti.

Bunun üzerine KYK yurtlarında kalanlar başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler protesto düzenlemişti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre bu protestolara katılan Mardin KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilere soruşturma açıldı.

Habere göre, KYK tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ekim tarihli protesto eylemi katıldığı gerekçesiyle öğrencilerden savunma yapmaları istendi. “KYK’ya hakaret ettikleri” iddia edilen öğrencilerin bazılarına da “Yurtta protesto gerçekleştirmek amacıyla öğrencileri örgütlediğiniz” şeklinde suçlama yöneltildi.

Ayrıca, Mardin Şahmaran Kadın Platformu tarafından 30 Ekim tarihinde yurt binası önünde düzenlenen açıklamaya katılan öğrencilere de benzer bir soruşturma açılırken, disiplin soruşturması açılan öğrenci sayısının 40’tan fazla olduğu öğrenildi.