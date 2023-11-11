BDDK’dan finans şirketine faaliyet izni

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Dgfin Finansman AŞ’ye faaliyet izni verdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK kararında şunlar dendi: “Kurulun 16 Haziran 2022 tarih ve 10238 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen Dgfin Finansman AŞ’ye 6361 sayılı finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 7’nci maddesiyle finansal kiralama, faktoring ve finansal şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 5’inci maddesinin iki numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”