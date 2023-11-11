CHP’de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi’nde yeni dönemin MYK üyeleri belli oldu.
İki bölümden oluşan MYK’da, siyasi işlerin yürütüleceği bir ‘Gölge Kabine’ ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı.
MYK’da toplam 24 üye var. Bunların 18’i ‘gölge kabine’de görev alacak.
MYK listesi şöyle:
- Selin Sayek Böke – Genel Sekreter
- Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Aylin Nazlıaka – Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Taşçıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gülşah Deniz Atalar – Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- İlhan Uzgel – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Yavuzyılmaz – Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Sevgi Kılıç – Gençlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Özgür Karabat – Genel Sayman
- Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Koza Yardımcı – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Yücel – Parti Sözcüsü
- Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Pınar Uzun – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gül Çiftçi – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Erhan Adem – Tarım Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Volkan Demir – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ulaş Karasu – Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gökhan Zeybek – Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gölge kabine şöyle:
- Cumhurbaşkan Yardımcılığı – Selin Sayek Böke
- İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan
- Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen
- Sağlık Bakanlığı – Zeliha Şahbaz
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Aylin Nazlıaka
- Milli Eğitim Bakanlığı – Suat Özçağdaş
- Enerji Bakanlığı – Deniz Yavuzyılmaz
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Gülşah Deniz
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Gamze Taşçıer
- Dışişleri Bakanlığı – İlhan Uzgel
- Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sevgi Kılıç
- Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yalçın Karatepe
- Kültür ve Turizm Bakanlığı – Koza Yardımcı
- Milli Savunma Bakanlığı – Yankı Bağcıoğlu
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Pınar Uzun
- Ticaret Bakanlığı – Volkan Demir
- Ulaştırma Bakanlığı – Ulaş Karasu
- Tarım Bakanlığı – Erhan Adem