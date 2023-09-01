Akşam Postası / 1 Eylül 2023

CHP İstanbul’da son viraj: ‘Değişim’ önde gidiyor

İlçe kongreleri sürecinde sona yaklaşan CHP İstanbul’da, bu hafta sonu Kartal, Sarıyer, Fatih, Güngören kongreleri düzenlenecek. Geçtiğimiz haftalardaki kongreleri İstanbul’da ‘değişim’ isteyenler önde kapattı.

İstanbul enflasyonu son altı ayın zirvesinde

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,80 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 olurken, veri son altı ayın zirvesi oldu.

Yüzde 80 zamdan sonra: Benzine 98 kuruşluk indirim

15 gün önce 1,55 lira zam yapılan benzinde bugünden geçerli olmak üzere ortalama 98 kuruş indirime gidildi. Akaryakıt fiyatları seçimden bu yana yüzde 80 zamlanmıştı.

Google’ın yurt dışına kişisel veri aktarımı yapmasına izin

Kişisel Verileri Kuruma Kurulu (KVKK), Google’ın taahhütname başvurusu üzerine, şirketin yurt dışına veri aktarımı yapmasına izin verdi.

‘Pirola’ varyantı uyarısı: Aşıya dirençli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından izlenen koronavirüs varyantı ‘Pirola’nın (BA.2.86), baskın hale gelme ve aşıdan kaçma ihtimali olan bir varyant olabileceğini söyledi.