‘Pirola’ varyantı uyarısı: Aşıya dirençli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından izlenen koronavirüs varyantı ‘Pirola’nın (BA.2.86), baskın hale gelme ve aşıdan kaçma ihtimali olan bir varyant olabileceğini söyledi.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, ‘Eris’in (EG.5.1) ardından gündeme gelen Pirola varyantının, bilim çevrelerinde ‘süper varyant’ olarak adlandırılmaya başlandığını belirtti.

Aşıdan kaçan bir varyant

AA’ya konuşan Şener, aşıyla vücutta oluşan antikorların Pirola varyantını durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu söyledi: “Pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ihtimali ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimali yüksek gibi görülüyor.”

Belirti varsa test yaptırın

Pirola varyantında da semptomların aynı olduğunu kaydeden Şener, belirti varsa test yaptırılması gerektiğini vurguladı: “Vatandaşlarımız, ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi semptomlardan birkaç tanesi varsa, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka PCR testi yaptırmalı. Test pozitifse, en azından kendileri açısından hastalığı geçirme zamanını belirlemeleri gerekiyor.”