AKP’nin ‘akıl hocası’ yine ‘OHAL’ dedi: Kaçınılmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşlerine başvurduğu bilinen Prof. İzzet Özgenç, Türkiye’de ‘ağır ekonomik bunalım yaşandığını’ ve olağanüstü hal (OHAL) ilanının ‘kaçınılmaz olabileceğini’ söyledi.

Aralık 2021’de yine ‘ağır ekonomik bunalım’ gerekçesiyle “OHAL’e hazırlıklı olmalıyız” diyerek tartışma başlatan Özgenç bugün yeniden OHAL’i gündeme getirdi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Özgenç, Twitter paylaşımında, şunları kaydetti: “Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir. Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye genel görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum.”

Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir. Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum. — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) February 9, 2022

Gelen tepkiler üzerine hesabından bir paylaşım daha yapan Özgenç, şöyle yazdı: “Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.”

Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) February 9, 2022

Özgenç, Aralık 2021’de “Toplum hazırlıklı olmalı” demişti.

Paylaşımları nedeniyle AKP dahil birçok yerden tepki gören Özgenç, daha sonra geri adım atarak şunları söylemişti: “Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim.”

Özgenç, Erdoğan’ın yanında AKP’ye ceza kanunlarının hazırlanmasında fikir veren bir isim olarak da biliniyor.